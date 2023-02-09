Deprem bölgelerinde şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verilmeye başlandı

BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:49
Deprem bölgelerinde şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verilmeye başlandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında kesilen doğalgaz akışı, kademeli olarak yeniden sağlanıyor.

Bu kapsamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verildiğini bildirdi.

BOTAŞ, yarın Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verilmesinin planlandığını duyurdu.


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