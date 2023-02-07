BOTAŞ, doğalgaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğalgaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ),dün depremden etkilenen Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışının durdurulduğunu açıkladı.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğalgaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde yurttaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
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