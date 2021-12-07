Doğalgaza gizli zam iddiası

07 Aralık 2021 Salı, 10:12

Son iki ayda sanayi aboneleri için doğalgaza toplamda yüzde 63 zam yapılırken, konut aboneleri hariç tutulmuştu. Ancak konut abonelerinde ekim ve kasım ayında aynı ücrete farklı metreküp verilmesi gizli zam iddialarını güçlendirdi.

Sanayi aboneleri için ekim ayının başında yüzde 15, kasımın başında ise yüzde 48’lik zam yapıldı. Sanayi aboneleri için toplamda yüzde 63’lük bir zam yapılırken, mesken aboneleri için zam yapılmadı. Ancak son iki ayda mesken için alınan doğalgazda farklı metreküplerin ortaya çıkması, meskene sanayi aboneleri gibi açıktan değil, gizliden zam yapıldığı iddialarını ortaya çıkardı.

AYNI PARAYA 12 METREKÜPLÜK FARK ÇIKTI

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, kasım ayının başında Ankara’da 400 TL’ye 183 metreküp doğalgaz alan vatandaş, aralık ayının başında aynı paraya sadece 171 metreküp doğalgaz alabildi.

Aynı paraya yaklaşık 12 metreküplük bir farkın ortaya çıkması gizli zammı iddialarını doğrulamış oldu. Aynı şekilde konut aboneli bir vatandaş, kasım ayında metreküp başına 2,06 ücret öderken, aralık ayının başında ise metreküp başına 2,12 üzerinden faturalandırması dikkat çekti.