Bakan duyurdu! Bayram öncesi hesaplara yatırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz."
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