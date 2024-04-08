Bakan duyurdu! Bayram öncesi hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 12:19
Bakan duyurdu! Bayram öncesi hesaplara yatırılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz."


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