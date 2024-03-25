Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:20

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.