Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:20
Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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