Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2024
Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/raE3Mi1BM9
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