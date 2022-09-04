Bakan Ersoy’un oteline 2,5 milyar lira teşvik

04 Eylül 2022 Pazar, 18:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin teşvik belgeleri Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yöneticisi ve ana hissedarı olduğu Bodrum Türkbükü’ndeki MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği AŞ’nin 307 oda, 870 yataklı 5 yıldızlı otel projesine 2 milyar 350 milyon lira yatırım teşvik desteği verildi.

Sol Haber'den Kadir Sev'in haberine göre bölgesel öncelikli yatırım sınıfından verilen teşvik unsurları şunlardan oluşuyor: 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesini devlet karşılayacak. Projeyi gerçekleştirmek amacıyla alacağı Kredilere faiz desteği verilecek. Gelir Vergisi; Gümrük Vergisi ve KDV istisnalarından yararlandırılacak.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 25 dönüm ormanlık araziyi talan edecek otel projesini, geçen mayıs ayında tartışmalı bir ÇED sürecinden sonra onaylamıştı. İki ay sonra teşvik listesine alındığı görülüyor.

Ersoy, Aralık 2020’de Bodrum Hilton Tükbükü Oteli’in de sahibi olduğu Azerbaycan merkezli ISR Turizm Şirketini satın almış ve adını MRA turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirmişti.

BU İLK DEĞİL

Nuri Ersoy, zengin bir turizmci. 7 Ağustos 2022 Günlü Resmi Gazetede yayımlanan geçen haziran ayında yatırım teşvik listesinde sahibi olduğu Voyag Turizm Otelcilik AŞ’nin 2 milyar 150 milyon lira tutarındaki modernizasyon projesine “bölgesel öncelikli yatırım” sınıfında yer verilmişti.

Ersoy’un sahibi olduğu şirketlere yalnızca iki ayda verilen teşviklerin tutarı 4,5 milyar liraya ulaştı.