Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş nisan ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:53

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

SED kapsamında ailelere ayrıca psikososyal destek sağlanıyor ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Etiketler: #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı #Mahinur Özdemir Göktaş #SED #ödeme

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