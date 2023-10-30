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Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:11
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılıyor
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Çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yarın yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çay

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