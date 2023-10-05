İbrahim Yumaklı açıkladı: Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
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