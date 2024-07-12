Bakan Işıkhan: '270 bin açık iş tespit ettik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş tespit ettik” dedi.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:57
Bakan Işıkhan: '270 bin açık iş tespit ettik'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretmeye çalıştıklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı İŞKUR’un resmi internet hesabına bekliyoruz.” 


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