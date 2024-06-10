İŞKUR'un yeni TYP kararı tartışma yarattı: İşşiz kalanlar işsiz kalmaya devam edecek

Yayınlanma: 10.06.2024 - 18:46

Güncelleme: 10.06.2024 - 18:46

Hatay’ın Antakya, Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerini kapsayan programa daha önce 9 aydan fazla süre TYP programında çalışmış kişiler başvuramayacak. TYP'liler ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara bu duruma tepki gösterdi.

Gazetemize konuşan ve birinci etap TYP’li olduğu için 19 Mayıs’tan beri işsiz olan Hasan Hüseyin Nişancı, “Depremin ilk anından beri hem şehrin bize hem de bizim işe ihtiyacı olduğundan ailemizi bir kenara atıp çalıştık. Bu fedakarlığımız şimdi önümüze engel olarak konuyor” sözleriyle tepki gösterdi. “Bu programı yapanlar, 9 ayda kazandıklarımızla ömür boyu geçinebileceğimizi mi düşünüyor?” diyen Nişancı, yetkililere “Resmi tatilde gittik, hafta sonu gittik, gece nöbetine gittik. Neden biz dışlanıyoruz?” sorusunu yöneltti.

“İŞSİZ BIRAKMAYIN, İSTİHDAM SAĞLAYIN”

Mağdur edilen 2500 yurttaşın tekrar programa başvuramadığını ve aileleri ile birlikte güvencesiz hayat koşullarına hapsedilmiş durumda olduğuna dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Kadroya almadığınız, işten çıkardığınız, tekrar başvuru yaptırmayarak geçici istihdam dahi sağlatmadığınız depremzedeler, Hatay’da nasıl hayatlarına devam edecek?” ifadelerini kullandı. Kara sözlerine şöyle devam etti:

“Hatay’da kamu işlerinin yerine getirilmesi için yüzlerce kişiye ihtiyaç var. Hem şehrimizin ihtiyaçları, hem demografinin kaybolmaması hem de halk yararına devamlılığı esas olan kamu işlerinin yerine getirilebilmesi için de yurttaşlarımızın istihdamı gereklidir. Belediyelerde işçi kıyımı yapacağınıza, TYP’liler işsiz bırakacağınıza, depremzedelere daha fazla istihdam sağlayın.”

Öte yandan İskenderun’un programın dışında bırakılmasına da dikkat çeken Kara, ”Tüm depremzede yurttaşlar hayata tutunabilme mücadelesi verirken ayrım yapılması İskenderun’daki depremzede yurttaşların bu ilana göre bu haktan yararlanamıyor olması kabul edilebilir durum değildir” ifadelerini kullandı.