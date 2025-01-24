Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatırılacak

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan vatandaşlara zam farklarının bugün ödeneceğini duyurdu. Harp ve Vazife Malullüğü aylıkları da aynı gün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 2 milyon 486 bin 870 kişinin zam farklarından faydalanacağını belirtti. Bu kapsamda toplamda 8 milyar 125 milyon TL’lik ödeme yapılacak.

Ayrıca Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan ya da hak sahibi olan 58 bin 644 kişiye, toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme sağlanacak. Bu ödemeler, ocak ayında gerçekleştirilen toplu zam düzenlemesinin bir parçası olarak emeklilere ulaştırılacak.





Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.



Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025

ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YATACAK

Hak sahiplerinin ödemeleri, kayıtlı banka hesaplarına aktarılacak. Yurttaşlar ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla görüntüleyebilecek.

Bakanlık, bu ödemelerin vatandaşların bütçesine katkı sağlayarak ekonomik koşulların iyileştirilmesine destek olmayı amaçladığını vurguladı.