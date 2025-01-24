Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı'ndan aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye zam farklarının bugün ödeneceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatırılacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan vatandaşlara zam farklarının bugün ödeneceğini duyurdu. Harp ve Vazife Malullüğü aylıkları da aynı gün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 2 milyon 486 bin 870 kişinin zam farklarından faydalanacağını belirtti. Bu kapsamda toplamda 8 milyar 125 milyon TL’lik ödeme yapılacak.

Ayrıca Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan ya da hak sahibi olan 58 bin 644 kişiye, toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme sağlanacak. Bu ödemeler, ocak ayında gerçekleştirilen toplu zam düzenlemesinin bir parçası olarak emeklilere ulaştırılacak.


ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YATACAK

Hak sahiplerinin ödemeleri, kayıtlı banka hesaplarına aktarılacak. Yurttaşlar ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla görüntüleyebilecek.

Bakanlık, bu ödemelerin vatandaşların bütçesine katkı sağlayarak ekonomik koşulların iyileştirilmesine destek olmayı amaçladığını vurguladı.


Etiketler: #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı #Vedat Işıkhan #Emekli #ödeme

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