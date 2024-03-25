Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar başladı. Bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde, milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini almak ve bayrama hazırlık yapmak istiyor. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:30
Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
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2024 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin, bu yıl ödeneceği günler araştırılıyor. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detayları paylaştı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 BİN TL OLDU

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.


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