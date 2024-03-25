Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Üç yıl dolmadan emekli maaşının taşınmak istenmesi durumunda cayma bedeli ödeniyor. Bankalar, verdikleri promosyon tutarlarına göre belirlenen cayma bedelini emekliden alarak protokolü feshederler. Ne kadar promosyon alınıyorsa ödenmesi gereken cayma bedeli de ona göre tespit edilir.

Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor?