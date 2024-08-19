Bakan Işıkhan duyurdu: 30'u yerli 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:26

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30’u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/JmD98Qdbp2 pic.twitter.com/VUKSqRWZKy — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 19, 2024

Buna göre bir adet grip ilacı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, iki adet konik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere toplamda 39 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30’u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”