Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Geri sayım başladı...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:08

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağına dair açıklama yaptı. Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Işıkhan, “Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında taraflarla bir araya geleceğiz. Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANACAK

Bakan Işıkhan, 2025 yılı asgari ücreti için yapılacak olan görüşmelerin, geçen yıl olduğu gibi 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Komisyon, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet tarafını da 5 üyeden oluşan bir grup temsil edecek. Hükümetin bu süreçteki temsili ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olacak.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA YAPILACAK

Geçen yıl olduğu gibi, asgari ücretin belirlenmesi sürecinin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. 2024 yılı itibarıyla, asgari ücretin belirlenme süreci Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında başlatılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık’a kadar yeni ücreti belirlemek ve kamuoyuyla paylaşmak zorunda olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

Bu yıl asgari ücrette yapılacak artış oranı da merakla bekleniyor. Çalışanlar, yapılacak zammın ardından maaşlarının ne kadar artacağını görmek için sabırsızlanıyor. Uzmanlar, yapılacak zam oranına göre çeşitli tahminlerde bulunuyor. Örneğin, asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zam yapılırsa, mevcut 17 bin 2 TL olan ücret 21 bin 252 TL’ye yükselecek. Yüzde 30’luk bir zamla ise asgari ücretin 22 bin 102 TL olması bekleniyor. Yüzde 35’lik bir artış yapılması halinde ise asgari ücretin 22 bin 952 TL olacağı öngörülüyor.

Milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyecek olan bu karar, kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, yaşam standartları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.