Bakan Mahmut Özer açıkladı: Okul kantinlerinin kira artışıyla ilgili karar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışını, 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi.
Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, yaptığı açıklamada, illerde çok kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Kocaeli'de de bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından müjdeler vereceklerini kaydetti.
"KİRA ARTIŞLARINI İNCELEMEYE BAŞLADIK"
Son 2 haftadır, okulların bünyesinde bulunan kantinlerin kira ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını aktaran Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Kapsamlı bir şekilde tüm Türkiye'deki kantinlerimizin kira artışlarını incelemeye başladık ve en son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile kapsamlı bir şekilde değerlendirme yaptık. Bugün Maliye Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, okula gelen velilerimizin, okulların içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık."
Bugün gerekli yazışmaları da tamamlayarak okul kantinlerindeki kira artışını sabitleyeceklerini belirten Özer, amaçlarının gençlerin, çocukların çok sağlıklı ve makul bir fiyatla bu hizmetten faydalanabilmeleri olduğunu kaydetti.
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