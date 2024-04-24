CNN'de Şimşek'i zorlayan sorular: 'Ortada abartılacak bir şey yok'

CNN'in ünlü programcısı Richard Quest'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomiye dair sorduğu sorular gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:58
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'in ünlü programcısı Richard Quest’e konuştu.

Richard Quest’in Şimşek'e yönelik sorduğu sorular gündem oldu.

Mehmet Şimşek'in enflasyon dair verdiğine mesajların yanı sıra Richard Quest, "Tüm bunları yolunuzdan sapmadan nasıl yapacaksınız? Borcunuzu şişiriyor musunuz? Kendi hükümetinizin yarattığı hasarı mı tamir ediyorsunuz?" gibi zorlayıcı sorular yöneltti.

"ORTADA ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"

Şimşek'in ise bu sorulara yanıtı, "Uzun vadede, büyümeyle dezenflasyon birbirini naksetmiyor. Esasında, 20 sene önce enflasyonu düşürdüğümüzden bu yana geçen 20 yıllık periyotta, Türkiye'nin reel GSYİH artış oranını, önceki 20 yıla kıyasla yaklaşık 1,5 yükselttik. Sürdürülebilir yüksek büyüme oranları yakalamanın en iyi yolu fiyat istikrarıdır. Türkiye'nin GSYİH'sinin borcuna oranı, yüzde 29,5; gelişmekte olan pazarlardaysa ortalama yüzde yüzde 69. Dolayısıyla ortada abartılacak bir şey yok. Mali disiplini sağlıyoruz.Şimdi adil olalım. Bakış açınıza saygı duyuyorum ama geçen sene bütçede ciddi delik yaratan büyük çaplı bir deprem yaşadık. Mali sağlığı tedavi etmekten kastım, deprem kaynaklı ortaya çıkan büyük harcama baskısıyla başa çıkmakla alakalı" şeklinde oldu.


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