Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Yayınlanma: 29.07.2023 - 04:11

Güncelleme: 29.07.2023 - 04:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini" öne sürdü.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin CDS puanı ile ilgili şunları kaydetti:

“Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.”