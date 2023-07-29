Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşen kredi risk primini (CDS) paylaşarak, “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 04:11
Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini" öne sürdü.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin CDS puanı ile ilgili şunları kaydetti:

“Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.”


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CDS

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