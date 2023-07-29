Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşen kredi risk primini (CDS) paylaşarak, “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini" öne sürdü.
Bakan Şimşek, Türkiye’nin CDS puanı ile ilgili şunları kaydetti:
“Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.”
Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2023
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü. pic.twitter.com/ci7uo43ORd
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