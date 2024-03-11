Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemdeki ekonomik gelişmelere dair mesajında döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu öne sürdü.
Ekonomi yönetiminin iç talebi kısmakta geciktiği endişeleri ve dövize olan artan talebin etkisiyle yükselişi ay başından bu yana hızlanan dolar TL güne 32 seviyesinin üzerinde başladı. Euro TL ise 35 bandında yükselişini sürdürüyor.
Bu verilerin ardında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından paylaştığı İngilizce mesajda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.
Fitch'in kararıyla ilgili "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" yorumunu yapan Şimşek, döviz kurlarında son dönemde görülen oynaklığın geçici olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor.
Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.
- Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.
- Büyümenin yeniden dengelenme süreci devam ediyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.
- Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda ilerliyor.
- Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.
- Mali dengenin yeniden sağlanması da önemli bir hedefimiz. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.
Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.
Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitlemede kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz.
Özet olarak eylül ayında açıkladığımız program çalışıyor."
The upgrade from Fitch, raising Türkiye's long-term foreign currency debt rating to B+ from B and the outlook to positive from neutral, reflects the strength of Türkiye’s sound economic policies.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 11, 2024
We are committed to maintaining sound policies and implementing structural reforms.…
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