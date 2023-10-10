Bakan Mehmet Şimşek'ten emekli zammı açıklaması: Tarih verdi...

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:48

Emekli maaşı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ödeneceğini açıkladı. Ancak toplantıdan çıkan 'ikramiye kararı' milyonlarca emekli için hüsran oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir yayında emeklilerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Emeklilerimiz için tüm çalışanlarımız için bir sözümüz var. Memurumuz, işçimiz, emeklimiz bir kere hiç bir şekilde enflasyona ezdirilmeyecekler. Onun ötesinde refahtan pay alınması noktasında da şartlarımızı giderek zorladık. En düşük emekli maaşı aralık 2022'de 3 bin 500 liraydı bugün 7 bin 500 lira. Enflasyon yüzde 65 bile olsa enflasyonun iki katı oransal artıştan bahsediyorum" dedi.

"YÜKSEK ÜCRET ARTIŞININ KAZANANI YOK"

Sözlerinin devamında Şimşek şunları söyledi:

"Aynı konuda memurlar için söyleyebiliriz. En düşük memur maaşı bu sene yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı. Reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde tabiki emeklilerimizi önceliklendireceğiz. Biz bu enflasyonu kalıcı şekilde tek haniye düşüreceksek enflasyonla uyumlu artış düzenine geçilmesi gerekiyor. Bu kısır döngüyü biz para politikasını rasyonelleştirerek yapacağız. Maliye politikasında harcamaları kontrol ederek yapacağız. Kamuda tasarrufla yapacağız bunu. Bizim taahhüdümüz toplumun yani hiç bir kesimini enflasyona ezdirmeme noktasında taahhütümüz var. Emeklilerimizin maaş artışı rutin yani yılın başında olacak.

"ALTIN TALEBİ DÜŞECEK"

Altın ithalatının negatif reel faizler nedeniyle anormal düzeylerde olduğunu söyleyen Şimşek şunları söyledi:

"Para politikasında normalleşme ile talebin düşeceğini öngörüyoruz. Altın ithalatındaki azalma da cari açığı en az yüzde 1 aşağı çekecek. Cari açığı yüzde 3'ün altına çektiğimiz zaman doğrudan fon akışı yarısını finanse edecek, kalan fon akışı rezerv birikimine gidecek."

Bu yıl reel büyümenin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine çok büyük ücret artışları verdiklerini iddia eden Şimşek, "Enflasyonu kalıcı tek haneye indireceksek gelirler politikasının da bu hedeflerle uyumlu olması lazım" diye konuştu.

"REZERV BİRİKİMİ DEVAM EDECEK"

Bakan Şimşek, rezerv birikiminin piyasa koşulları elverdiği ölçüde devam edeceğini söyledi.