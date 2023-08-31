Memur-emekli zammı bugün belli olacak: Karara itiraz edilemeyecek

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:00

Memur emeklisinin merakla beklediği Hakem Kurulu'nun son toplantısı başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan gelecek kararda.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başlamıştı.

SON TOPLANTI BUGÜN

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu saat 14.00'te dördüncü kez biraraya geldi. Toplantıda, zam oranının kararlaştırılması bekleniyordu. Hakem Kurulu toplantısı bitti, mali konuların görüşülmesi kaldı.

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurulun, beşinci ve son toplantısı başladı. Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı belli olacak.

Zam konusunda nihai kararın bugün açıklanması gerekiyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

BAKAN IŞIKHAN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti'nde olduğunu belirten Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir." diye konuştu.

AKP hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini ileri süren Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KURULDA YER ALAN İSİMLER

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

MEMURLAR NE İSTİYOR? HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti. Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.