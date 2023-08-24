Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:36

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:46

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı yaptı.

Ağustos toplantısı yeni başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın katıldığı ilk PPK toplantısı olarak da kayda geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" ifadelerini kullandı.