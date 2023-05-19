Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: 'Muhalefetin boş söylemleri ile Rus turist sayısı geçen yıla oranla geriledi'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus turist sayısının geçen yıla göre azalmasının suçunu muhalefete attı. Bakan Çavuşoğlu, "Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi” dedi.
Antalya'dan yeniden AKP milletvekili seçilen Mevlüt Çavuşoğlu dün Cumhur İttifakı içindeki partilerin il başkanlarının katılımıyla 14 Mayıs seçimi sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Muhalefete de bir soru sormak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup, batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken; çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl olur, işte tam olarak böyle olur. Bu vaade göre; tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler, rezervasyonlarını haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle, ülkemize etkilerini düşünmeden verilen vaatler, şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.
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