Bakan Murat Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum kira düzenlemesiyle ilgili, "Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlarımız var. Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kanun bunu tarif ediyor. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Bir de güncelleme konusuna gelirsek, her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir.
"TÜFE RAKAMLARININ ALTINDA BİR DÜZENLEMEYİ ÇALIŞIYORUZ"
- Bu duruma uymayan kira sözleşmeleri aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Bu kanuna uymuyor, net. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler. Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek. TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz.
SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI
- Biz projeye başlamada önce gölün kıyısına kadar araçların park ettiği görüntüleri de gösterdik. Kıyıdaki çöpleri, barakaları gösterdik. Sizler, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi bizim sevincimize ortak oldunuz. Gelinen süreçte biz projenin büyük bir kısmını tamamladık. Salda Gölü'nün kıyısına artık araçlar gelmiyor. 2 kilometre ileride araçlarını park ediyor vatandaşlarımız. NASA'daki görüntülere benzeyen kumsalımızı, gölümüzü koruyoruz.
ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI
- Atatürk Havalimanı'nda doğu batı yönündeki pist kalıyor. Diğer piste ise bir millet bahçesi yapıyoruz. Tek pist devam edecek. Afet zamanında hizmet verecek. Kargo uçuşları yapılmayacak. Terminallerin hepsi kalacak. Bu binaları restore ederek fuar alanına çevireceğiz. Robotik alanlar oluşturacağız. Çocuklar gelip deneyler yapacak. Konut imarına kesinlikle açılmayacak. Hangarlar korunacak."
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