Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katıldı. Toplantının ikinci gününde mevkidaşlarıyla görüşmelerine devam eden Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi.
Endonezya’nın Bali şehrinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplandı.
Küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacağı bilinen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin mevkidaşları ile görüşeceği bildirilmişti.
ABD'Lİ MEVKİDAŞI YELLEN İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştüğünü açıkladı.
"G20 toplantısının ikinci gününde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Sn. Janet Yellen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerine yer veren Nebati diğer bir tweetinde ise şunları kaydetti:
"Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik."
G20 toplantısının ikinci gününde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Sn. Janet Yellen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/i7HepSKR1J— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) July 16, 2022
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