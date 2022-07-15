Bakan Nebati, G20 toplantısında mevkidaşları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katıldı. Nebati, Endonezya’da düzenlenen toplantısının ilk ayağında G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:50
Bakan Nebati, G20 toplantısında mevkidaşları ile görüştü
Abone Ol google-news

Endonezya’nın Bali şehrinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplandı. 

Küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacağı bilinen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevkidaşları ile görüşeleceği bildirilmişti.

GÜNEY AFRİKALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile  Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile görüştüğünü açıkladı

Paylaşımında "G20 toplantıları kapsamında mevkidaşım Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ele aldık" ifadelerine yer ver Nebati, diğer tweetinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra özellikle sanayi ve teknoloji alanında ilişkilerimizi geliştirmenin önemini vurguladık."

BAE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ile de bir araya geldiklerini söyleyen Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Bölgenin iki önemli ülkesi olarak ikili ve çok taraflı platformlarda karşılıklı iş birliğinin önemine değinerek, gerek ikili temelde gerek bölgesel bağlamda eş güdüm içinde çalışmanın hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refah ve istikrarına olumlu katkı yapacağını belirttik."


nebati Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı G20 ülkeleri endonezya
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler