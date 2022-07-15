Bakan Nebati, G20 toplantısında mevkidaşları ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katıldı. Nebati, Endonezya’da düzenlenen toplantısının ilk ayağında G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Endonezya’nın Bali şehrinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplandı.
Küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacağı bilinen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevkidaşları ile görüşeleceği bildirilmişti.
GÜNEY AFRİKALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile görüştüğünü açıkladı
Paylaşımında "G20 toplantıları kapsamında mevkidaşım Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ele aldık" ifadelerine yer ver Nebati, diğer tweetinde ise şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra özellikle sanayi ve teknoloji alanında ilişkilerimizi geliştirmenin önemini vurguladık."
BAE İLE DE GÖRÜŞTÜ
Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ile de bir araya geldiklerini söyleyen Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Bölgenin iki önemli ülkesi olarak ikili ve çok taraflı platformlarda karşılıklı iş birliğinin önemine değinerek, gerek ikili temelde gerek bölgesel bağlamda eş güdüm içinde çalışmanın hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refah ve istikrarına olumlu katkı yapacağını belirttik."
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