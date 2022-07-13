Nureddin Nebati: 'Bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır'

TÜİK temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik oranlarına ilişkin sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:41
Nureddin Nebati: 'Bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır'
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TÜİK temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını yüzde 10.9 seviyesinde açıkladı. 

Konuyla ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklaması şöyledir;

"İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır.

 Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır"

 


Hazine ve Maliye Bakanı işsizlik tüik Nureddin Nebati
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