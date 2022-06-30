Bakanı Nebati yeni kredi paketini açıkladı

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:28

AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Konutlarda Isı Yalıtım Projesi"ni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hayata geçirdiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Nebati'nin Tweet'i şöyle:

"Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir."