Bakanı Nebati yeni kredi paketini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.
AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Konutlarda Isı Yalıtım Projesi"ni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hayata geçirdiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Nebati'nin Tweet'i şöyle:
"Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir."
Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) June 30, 2022
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