CHP'li Veli Ağbaba'dan Nebati'nin ABD’de yatırımcı aramasına tepki

22 Nisan 2022 Cuma, 17:41

ABD’de bulunan ve buradaki uluslararası aktörlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Bakan Nebati, COP26 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) Başkanı Alok Sharma ile yapılan görüşmenin de ‘verimli geçtiğini’ aktararak, iş birliğinin Paris Anlaşması ve 26. Taraflar Konferansı hedefleri açısından önemli olduğunu savundu.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile de bir araya geldikleri bilgisini de paylaşan Nebati, "Karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmaktaki kararlılığımızı ifade ederek devam eden projelerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzerine bir görüşme gerçekleştirdik" dedi. Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile de küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'DAN ABD’DE YATIRIMCI ARAYAN NEBATİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’de yatırımcı arayan Nebati'ye çok sert tepki gösterdi.

"Bir hafta Londra'da, bir hafta Washington'da bürokrasiyi nasıl alaşağı edeceklerini anlatıyorlar" diyen Ağbaba, devamında da "Nebati'nin şimdiki durağı ABD'ymiş. Orayı iyi biliyor, malum daha önce Pensilvanya'ya gitmişliği var. Koskoca devleti dünyadan resmen para dilenir hale getirdiler. Yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.