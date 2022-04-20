Nebati duyurdu: Sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesi yürürlüğe konuldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesinin yürürlüğe konulduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oluşturulacak yeni modelle vergi mükelleflerinin azami seviyede gözetileceğini ifade ederek bu model ile verimlilik,etkinlik ve nitelik anlamında olumlu sonuçlar elde edilebileceğini kaydetti.
Bakan Nebati'nin yaptığı paylaşımlar şöyle:
- Vergi Denetim Kurulu bünyesinde 2 yıl önce oluşturulan uzmanlaşma modelini bir ileri seviyeye taşımak amacıyla; Vergi Denetim Kurulu bünyesinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesini yürürlüğe koyuyoruz.
- Oluşturacağımız bu uzmanlaşma modeli ile mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda duyarlılığın artmasını, mükellef haklarının azami seviyede gözetilmesini sağlıyoruz.
- Şeffaf, öngörülebilir ve etkin bir inceleme sürecinin geçirilmesini, inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmanın azami seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz.
- Bu uzmanlaşma modeli ile verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkacak hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu artacaktır.
- Bakanlık olarak mükelleflerimizin haklarını korumaya, kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadeleye yönelik çalışmalarımıza süreklilikle devam edeceğiz.
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