Bakan Nebati: 'Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini öne sürerek, piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endeksin dünkü rekoruna işaret ederek, "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
- New York'taki metro saldırısı
- Gaziantep'te kazalar kamerada
- Kars Nisan ayında kışı yaşıyor
- Tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla tehdit etti
- Ayakkabıyı kapıp kaçan köpek gülümsetti
- Sendika binasına 'kumar' baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- 'Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalacak'
- Öğrenciyi mesajla taciz etmişti: İstenen ceza kesinleşti
- 'İttifak sayısı 4'e çıkabilir' iddiası
- 'Tanesi 10 TL'lik meyve için binlerce liralık güvenlik
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu
- New York'taki metro saldırısında yeni ayrıntılar çıktı
- Trabzonspor'da Nwakaeme'nin rekor sessizliği
- Şanghay’da yaşayan Türk anlattı: Gıda krizi kapıda