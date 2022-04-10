CHP'li Özgür Özel'den Bakan Nebati'nin enflasyon iddiasına sert tepki

10 Nisan 2022 Pazar, 16:37

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini öne sürdü.

Nebati, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz" iddiasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, Nebati'nin enflasyonla ilgili iddiasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ÇÖZÜM ERDOĞAN'I VE EKONOMİ KADROLARINI DEĞİŞTİRMEK"

Özel, Nebati'nin 'Nisandan sonra enflasyon düşecek' sözlerini hatırlatarak "Liyakatiyle değil sadakatini kanıtlayarak makam sahibi olanlar göreve devam ederse enflasyon aralık ayında da düşmez! Çözüm Erdoğan'ı ve ekonomi kadrolarını değiştirmek" ifadelerine yer verdi.

Çok değil iki ay önce "Nisandan sonra enflasyon düşecek" diyen Bakan Nebati şimdi Aralık ayını işaret ediyor.



Liyakatiyle değil sadakatini kanıtlayarak makam sahibi olanlar göreve devam ederse enflasyon aralık ayında da düşmez!



Çözüm Erdoğan'ı ve ekonomi kadrolarını değiştirmek https://t.co/4sJnhjaaMQ — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 10, 2022

NEBATİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, pazardaki fiyatları bildiklerini söyledi.

"Bu ülkede yaşıyoruz" diyen Nebati, "Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak" dedi.