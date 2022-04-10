CHP'li Özkan Yalım'dan Nebati'ye enflasyon çağrısı: 'Vatandaş 7 ay boyunca ne yiyecek?'

10 Nisan 2022 Pazar, 15:31

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün MÜSİAD’ın iftar programına katıldı. Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, “Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor. Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak” dedi.

Özkan Yalım ise bugün yaptığı açıklamada Bakan Nebati’nin bu sözlerine tepki gösterdi.

"7 AY SONRA BİR İHTİMAL DİYOR"

Yalım, şunları söyledi:

“Sayın Bakan’a farkındalığı için teşekkür ederim. Enflasyonun yüksek olduğunu itiraf etti ama aralık ayında düşeceğini söyledi. Şu an nisan ayındayız. Aralık ayına tam yedi ay var. Bu vatandaş, yedi ay boyunca bu enflasyon yükselirse, gıda fiyatları yükselirse ne yiyecek ne içecek? Marketlerde fiyatlar daha fazla artarsa, pazarda fiyatlar daha fazla artarsa vatandaş ne yiyecek? Sayın Bakan, önlem alacağına ‘yedi ay sonra bir ihtimal’ diyor. Ben, gerçekten üzüntüyle karşıladım. Tekrar Bakan’a çağrı yapıyorum. Yedi ay boyunca boş durmayın; yarından itibaren market, pazardaki gıda fiyatlarının düşmesi için gerekli çalışmayı yapın.”



