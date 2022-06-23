Son Dakika...Nebati'den kur ve enflasyon açıklaması: 'Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz'

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün yaptığı açıklamalarda enflasyon,ek bütçe, orman yangıları gibi pek çok farklı konularda açıklamalar yaptı.

“Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz” diyen Nebati, kur baskılarının düşeceğinin ön görüldüğünü ifade ettiği konuşmasında şu açıklamaya yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır. Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir. 90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz."

YANGINLA MÜCADELE BÜTÇESİ 4 MİLYAR TÜRK LİRASI

Konuşmasında devam eden orman yangınlarına yönelik de açıklamalar yapan Nebati "55yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır" dedi.

EK BÜTÇENİN AMACI ELEKTRİK VE DOĞALGAZIN DAHA UCUZA KULLANILMASIYMIŞ!

Bakan Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM'ye sunduğu kanun teklifi hakkında da açıklamalar yaptı. Kanun ile bütçeye 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi öngörülmüştü.

Nebati ek bütçenin elektrik ve doğalgazın daha ucuza kullanmsı için yapıldığı ifade ettiği açıklamasında şunlara yer verdi:

Bizler bu ek bütçeyle; vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız.