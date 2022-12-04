Ali Babacan'dan iktidara enflasyon tepkisi: Sebebi kendileri

04 Aralık 2022 Pazar, 17:32

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi temasta bulunmak için geldiği Adıyaman’da bugün halka hitap etti. Kürt meselesine, gündemdeki zincir market tartışmasına ve Altılı Masa’nın çalışmalarına değinen Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirirken şunları söyledi:

“ANKARA’DAN KONUŞMAK KOLAY”

"Bir yanına Bahçeli’yi, bir yanına Perinçek’i aldı, ‘Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim’ diyor. Bir tarafında Bahçeli, bir tarafında Perinçek olunca zaten diyeceği başka bir laf yok. Sayın Bahçeli, Adıyaman’a en son ne zaman gelmiştin? Ankara’da otururken konuşmak kolay. Esiyor, gürlüyor oradan.

“KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLGİLİ SAPASAĞLAM TUTUMDAN GEÇİYOR”

Kürt sorunu var, bunun çözümü de devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili sapasağlam bir tutumundan geçiyor. İnsan haklarının devlet tarafından aynen tanınmasından geçiyor. Çözümü, eşit vatandaşlık anlayışından geçiyor. Her vatandaş, eşit ve onurludur. Her vatandaş, anasından doğduğu anda sahip olduğu hakları doyasıya yaşar. Devlet de bunu sadece tanır.

“FİYATI BELİRLEYEN HÜKÜMET, MARKETLERE SAVAŞ AÇIYOR”

Şimdi marketlerle savaşıyorlar. Sütün fiyatını belirleyen hükümetin kendisi değil mi? Karkas etin fiyatını, buğday taban fiyatını hükümet belirliyor. Gıdayla ilgili bütün temel maddelerin fiyatını hükümet belirliyor, ondan sonra marketlere ‘Sen bunu niye pahalı satıyorsun’ diye savaş açıyor. Niye? Çünkü enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine. Milletimiz bunu yutmuyor. Enflasyonun en önemli sebebi dolardaki artıştır.

“6 AYDA KRİZ İKLİMİNİ ÇÖZERİZ”

Seçim olduğu akşam uyuyup sabah kalkacağız, bir yudum su içip ‘İyi ki o kabus bitti’ diyeceğiz. Ekonomiyle ilgili kurumları bir ayda ayağa kaldırırız. Biz çözeriz. 6 ayda kriz iklimini çözeriz.

“AT BİR İMZA DA ENFLASYONU DÜŞÜR”

Ekonomiyle ilgili başarılardan bahsederken hep benim ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemden bahsediyor. Kendisi 4 yıldır ülkeyi tek başına yönetirken elde ettiği fazla başarı yok. ‘Falanca tarihte paradan altı sıfır atmıştık, enflasyonu düşürmüştük’ diyor. Benim için ‘İmza atmasaydım yapamazdı’ diyor. Madem hikmet imzada, at bir imza, şu enflasyonu da döviz kurunu da düşür.

“BU NE BİÇİM İŞ”

Avrupa’nın en büyük tarım toprakları bizim. Ukrayna’dan iki buğday gemisi bu tarafa doğru salınınca herkes sevindi, ‘Oh buğdaysız kalmayacağız’ dedi. Bu ne biçim iş? Bir de bunu başarı diye anlatıyorlar. Ayıp.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK FAİZ ÖDEYEN İKTİDARI”

Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödeyen iktidarı, bu iktidar. Daha önce bu kadar büyük faiz ödenmedi. 350 milyar; tam buz gibi faiz. Yanına 320-330 milyar da kur farkını ekleyin, etti size 650 milyar. Onunla sadece bu yıl 1 milyon tane konut yapılabilirdi. İhtiyacı olanlara peşinatsız bir şekilde verilebilirdi.

“FETÖ’YLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

FETÖ, çok tehlikeli bir örgüt. Kendilerini gizlemeyi iyi beceriyorlar. Onlarla mücadele edeceğiz. FETÖ veya benzeri terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.

“3-5 SENE TAŞERON FİRMADA ÇALIŞIP KADROYA ALINMAMAK ADALET DEĞİL”

Eğer vatandaşımız 3 sene, 5 sene taşeron firmada çalışıyorsa, hâlâ kadroya alınmıyorsa adalet değil. Vekil imamlar, vekil öğretmenler var. Böyle bir şey olmaz. Bunları sadece biz değil, Altılı Masa’da da hallediyoruz. Bakışımız, tamamen adalet bakışıdır. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık olmayacaktır.

“ADIYAMAN’DAKİ TÜTÜNCÜLÜĞÜN GELİŞMESİ GEREKİYOR”

Adıyaman’daki tütünü yaşatmamız gerekiyor. Adıyaman’daki tütüncülüğün gelişmesi gerekiyor. Bu işin sigara boyutu var, vergi boyutu var. Apayrı boyutları var. Konuyu iyi biliyoruz. Çözümü tütün politikasından geçiyor.

“ALTILI MASA’NIN TEK BİR EKONOMİ POLİTİKASI OLACAK”

Altılı Masa’nın ve ortak cumhurbaşkanı adayının tek bir tarım politikası olacak, tek bir ekonomi politikası olacak, tek bir dış politikası olacak. Böylece vatandaşlarımızın karşısına çok net, temiz, uzlaşılmış bir çözümle çıkacağız."