Bakan Nebati sektör temsilcileriyle görüştü

12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:29

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; yem, kırmızı-beyaz et ve yumurta üreticileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."