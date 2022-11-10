Bakan Nureddin Nebati kur korumalı mevduatın maliyetini açıkladı

10 Kasım 2022 Perşembe, 11:25

Hazine tarafından desteklenen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Nebati, 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon TL'lik tasarrufunun bu hesaplarda değerlendirildiğini kaydetti.

KKM’nin vadeli mevduat içindeki payı’nın yüzde 27 olduğunu da söyleyen Nebati, “Hazine destekli KKM’nin yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 düzeyinde” dedi.

KKM’ye mart-eylül arasında bütçeden 84,9 milyar TL ödeme yapılmıştı. KKM’nin Merkez Bankası'na yükünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Hazine’ninkinin yüzde 75’i kadar” ifadesiyle açıklamıştı. Bu açıklamaya göre, Merkez Bankası'nın kur garantisi için mevduat sahiplerine eylül itibarıyla yaklaşık 63,7 milyar lira ödediği hesaplanıyor.

‘ÜRETİMİ ARTIRARAK ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ’

“Enflasyonla mücadeleyi faiz artışlarıyla değil, üretim kapasitesini artırarak arz yönlü politikalar geliştirerek sürdürüyoruz” ifadelerini de kullanan Nebati, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz” dedi.

2022’nin ikinci yarısına ilişkin öncü göstergelerin küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret ettiğine değinen Nebati, “Yıl geneli için yüzde 5 büyüme öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir” dedi.

Merkez Bankası’nın rezervlerine de değinen Hazine ve Maliye Bakanı, “Merkez Bankası’nın brüt rezervleri yılbaşına göre 3 milyar doların üzerinde artarak 28 Ekim itibarıyla 114,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır”şeklinde konuştu.

Yakın dönemdeki ilave makro ihtiyati tedbirlerin olumlu yansımalarını son dönemde kayda değer azalış gösteren politika faizi ile kredi faizi makasında görüldüğünü ifade eden Nebati, “Doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlara, sosyal desteklere, çalışan ve emeklilere yapılan ücret ve maaş artışlarına ve vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen, bütçe açığının GSYH’ye oranını yüzde 3,4 bekliyoruz” dedi.