Yurttaşlar 'geçinemiyoruz' diyerek isyan etti, Nebati'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu ülkede hiç ama hiç kimse ‘Beni enflasyonun altında ezdirdiler’ diyemez" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar, "Geçinemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, çeşitli ziyaretler ve programlar için dün Kastamonu'daydı. Bakan Nebati, AKP İl Teşkilatınca Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı.
Burada konuşan Nebati, "TÜİK'in açıkladığı ve yüzde 85.51'lik oranla son 24 yılın rekoru olan enflasyonla ilgili "Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez" dedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, TEPKİ ÇEKTİ
Ekonomik krizle birlikte geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar, Nebati'nin sözlerine tepki gösterdi. Nebati'nin söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, yurttaşlar "Geçinemiyoruz" diyerek isyan etti.
ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bakan Nebati: Bu ülkede hiç ama hiç kimse “beni enflasyona ezdirdiler” diyemez derken nasıl bir ezilmeden bahsediyor acaba?
Doğalgaz, elektrik ve temel gıda zamları altında düm düz olan halktan bahsetmiyordur sanırım !
GEÇİNEMİYORUZ!"
Bir yurttaş ise mesajında, "Bakan haklı ezilmedik. Mahvolduk bittik" dedi.
Başka bir yurttaş ise Twitter paylaşımında, "Para pul oldu, herşey kaç katı arttı, alım gücü yok, esnaf işsiz oturuyor, zamlar zili sürekli çalıyor! Bunlarda halkla dalga geçmeye devam ediyor. GEÇİNEMİYORUZ" ifadelerini kullandı.
Diğer bir yurttaş ise "Bu söylediklerinize siz gerçekten inanıyormusunuz?" sorusunu yöneltti.
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