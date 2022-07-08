Bakan Nureddin Nebati'den çalışan ücretlerine ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların ücretlerine ilişkin refah seviyesine katkı sağladıklarını açıklayarak "Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan çalışan ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Nureddin Nebati Tweeti şöyle:
"Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz"
Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) July 8, 2022
Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz.
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