Nureddin Nebati, TL erirken tweetledi: 'Büyümeye devam ediyoruz'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan dolar/TL kuru, iki gündür yükselişini sürdürüyor. Dolar, Türk Lirası karşısında bugün 17.20 sınırını da aştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'büyüyoruz' açıklaması geldi. Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini" iddia etti.

Nebati bu açıklamaları yaparken TL dolar karşısında gün içerisinde yüzde 1.47, haftalık ise 2.79 değer kaybı yaşadı.

"ÜLKE EKONOMİMİZ BÜYÜME DEVAM EDİYOR"

Bakan'ın Twitter hesabından büyümeye ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"- Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

- Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz."

Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) July 6, 2022

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Nebati'nin bu tweeti, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Enflasyon, yüksek kur ve cari açık gibi ekonomik göstergeleri görmezden gelip 'büyüme' vurgusu yapan Nebati'nin sözleri, yurttaşların tepkisine neden oldu.

İşte o tepkilerden bazıları