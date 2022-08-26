Bakan Nureddin Nebati'den The Economist dergisine yanıt

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:40

Economist dergisinin bir podcast yayınında, Türkiye ekonomisi ele alındı. The Economist dergisi "Yüksek enflasyon ortamında bile Türkiye ekonomisi büyüyor!" diyerek Türk ekonomisini inceledi.

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati The Economist'e Twitter hesabından yanıt verdi.

Bakan Nebati'nin yanıtı şöyle:

'BUNUN CEVABI ÇOK BASİT TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'

“İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyon’un belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin.”