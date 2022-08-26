Bakan Nureddin Nebati'den The Economist dergisine yanıt
The Economist dergisi "Yüksek enflasyon ortamında bile Türkiye ekonomisi büyüyor!" diyerek Türk ekonomisini inceledi. Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati'de Twitter hesabından yanıt verdi. Yanıtında, "Ters giden bir şey yok" ifadesini kullandı.
Economist dergisinin bir podcast yayınında, Türkiye ekonomisi ele alındı. The Economist dergisi "Yüksek enflasyon ortamında bile Türkiye ekonomisi büyüyor!" diyerek Türk ekonomisini inceledi.
Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati The Economist'e Twitter hesabından yanıt verdi.
Bakan Nebati'nin yanıtı şöyle:
'BUNUN CEVABI ÇOK BASİT TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'
“İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyon’un belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin.”
Nothing topsy-turvy as you imply. It is very straightforward. The answer is simple: Türkiye Economy Model. There will be left no obstacle to prevent us from achieving our goals once we break the back of inflation. Stay tuned! @TheEconomist https://t.co/xg4l1e7GZ8— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) August 26, 2022
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