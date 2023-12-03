Bakan Özhaseki açıkladı! 1045 deprem konutu bu ay teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kilis'te 1045 deprem konutunun bu ay hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:00
Bakan Özhaseki açıkladı! 1045 deprem konutu bu ay teslim edilecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu ay 1045 deprem konutunun teslim edileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Özhaseki şunları kaydetti:

"Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalarımızı inşa ediyoruz. Kilis'imize; konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacağız. 2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 6 Şubat depremleri Mehmet Özhaseki

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