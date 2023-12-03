Bakan Özhaseki açıkladı! 1045 deprem konutu bu ay teslim edilecek

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu ay 1045 deprem konutunun teslim edileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Özhaseki şunları kaydetti:

"Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalarımızı inşa ediyoruz. Kilis'imize; konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacağız. 2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."