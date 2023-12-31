Bakan Şimşek, 2024'ün yol haritasını çizdi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 12:03

Güncelleme: 31.12.2023 - 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin ekonominin yol haritasını çizdi.

Şimşek'e göre, 2024 yılında enflasyonda düşüş başlayacak, rezervler artacak ve cari açıkta iyileşme sağlanacak.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.