Bakan Şimşek, 2024'ün yol haritasını çizdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin ekonomik beklentilerini paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin ekonominin yol haritasını çizdi.
Şimşek'e göre, 2024 yılında enflasyonda düşüş başlayacak, rezervler artacak ve cari açıkta iyileşme sağlanacak.
X hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.
Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 31, 2023
2024 yılı;
•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,
•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,
•Kur korumalı sistemin sonlandığı,
•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,
•Bütçe disiplininin tesis…
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