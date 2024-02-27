Mehmet Şimşek seçim sonrasını işaret etti! 'İtibar etmeyiniz'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarını yalanlarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçim sonrasını işaret ederek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:34
Mehmet Şimşek seçim sonrasını işaret etti! 'İtibar etmeyiniz'
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin açıklama paylaştı. 

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, seçim sonrasını işaret ederek şunları kaydetti:

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. 

Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

 


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