Bakan Şimşek, G20 için Brezilya'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:17
Bakan Şimşek, G20 için Brezilya'ya gidiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantısı için yarın Brezilya'ya gidecek. Bakan Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.


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