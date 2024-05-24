Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Kayseri'de dün akşamdan beri sağanak etkisini gösteriyor. Kentte şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.
Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.
Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Bir yurttaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.
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