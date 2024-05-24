Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi

Kayseri'de dün akşamdan beri sağanak etkisini gösteriyor. Kentte şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:00
Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Abone Ol google-news

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Bir yurttaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.


Balıkesir haberleri Orman haberleri Yangın haberleri Yıldırım haberleri

İlgili Haberler

Akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu’nda 10 katlı binada yangın paniği!

Zeytinburnu’nda 10 katlı binada yangın paniği!
Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: Mahkum kendini ateşe verdi!

Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: Mahkum kendini ateşe verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

İtalya’nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?

Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?
Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı

Tarihi törenden çarpıcı görüntüler: Cenaze namazını dini lider kıldırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den büyük başarı: Fransa Açık’ta ana tabloya yükseldi
Bataklıkta bulunan 177 cesedin gizemi! Piramitlerden daha eskiler...

Bataklıkta bulunan 177 cesedin gizemi! Piramitlerden daha eskiler...
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!