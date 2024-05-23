Bakan Mehmet Şimşek: Müdahale etmeseydik 40 milyar dolar altın ithal edilecekti

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:55

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu”nda konuştu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Müdahale etmeseydik vatandaşlar tarafından 40 milyar dolar altın ithal edilecekti.

Sürdürülebilir yüksek büyüme fiyat istikrarından geçiyor.

Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirmek için fiyat istikrarını sağlamamız lazım.

Bütça açığını geçen senenin altına çekmek istiyoruz. Bunun için her türlü tedbiri alacağız.

'KDV ARTIRMA PLANIMIZ YOK'

Bizim KDV ya da diğer vergileri atırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz.

Geçiş döneminden dezenflasyon girmek üzereyiz. Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım.

Vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.

Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici ama ara dönemde gerekirse bu kotayı, ilave tedbirleri tereddütsüz ortaya koyacağız.

Tabi ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık."