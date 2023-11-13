Bakan Şimşek açıkladı: Eximbank’tan krediler için yeni teminat uygulaması

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:11

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, “Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak” dedi.

Bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini aktaran Şimşek, bu amaçla Türk Eximbank’ın sermayesini temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20,6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.

Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktarırken, Türk Eximbank’ın ülkenin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda hazırlanan stratejik dönüşüm programında önemli bir adımı daha hayata geçirdiğini söyledi.

Stratejik dönüşüm programında Türk Eximbank’ın ele aldığı ana konulardan birisinin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak.” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACATA ÖNCELİK

Bu mekanizmalar tasarlanırken özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların, finansman zorlukları nedeniyle ihracat artışı sağlayamamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

“Türk Eximbank, bu doğrultuda ihracatçıların teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle de kredi kullanabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almış ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım atmıştır. Teminat yapısının çeşitlenmesiyle, ihracatçılarımızın teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerini düşürmelerine ve bunun yanı sıra diğer bankalardaki kredi limitlerini de daha etkin kullanmalarına olanak sağlanacaktır.”

Şimşek, özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesi adına katma değerli ihracat artışı sağlama potansiyeli ve kredi değerliliği yüksek ihracatçıların uygulamada önceliklendirileceğini ifade etti.

"İHRACATÇIYA DAHA FAZLA DESTEK OLACAK"

Öte yandan, teminat yapısının çeşitlendirmesiyle doğabilecek olan ilave risklerin yakından izlenmesi ve etkin yönetilmesi adına yapay zeka destekli erken uyarı modelleri ve kredi izleme mekanizmalarının kurulduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“Böylece Türk Eximbank, uluslararası iyi uygulamalardan birini daha hayata geçirmişti. Türk Eximbank, stratejik dönüşüm program kapsamında, önümüzdeki dönemde de yeni ürün ve uygulamalarla vermiş olduğu hizmetin hız ve kalitesini artırarak Türk ihracatçısına daha fazla destek olmaya devam edecektir.”

TÜRK EXIMBANK KÂRINI YÜZDE 49.2 ARTIRDI

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank)'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın üçüncü çeyrek döneminde 1 milyar 991 milyon 446 bin TL olan net kârı, bu yıl 2 milyar 972 milyon 169 bin TL'ye yükseldi. Böylece söz konusu dönemde bankanın kârı yüzde 49,2 arttı.

Söz konusu dönemde bankanın faiz gelirleri 4,85 milyar TL'den 11,97 milyar TL'ye çıkarken, kredilerden alınan faizler 4,19 milyar TL'den 10,8 milyar TL'ye ulaştı. Böylece net faiz geliri 1,52 milyar TL'ten 3,22 milyar TL'ye geldi.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net kâr 4,82 milyar TL'den 7,37 milyar TL'ye çıktı.