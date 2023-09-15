SPK'dan Akbank ve Eximbank'ın yurtdışı borçlanma başvurularına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Akbank'ın 2 milyar doları tahvil ihracı, 2 milyar doları da sürdürülebilir tahvil ihracı olmak üzere, yurtdışında toplamda 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Reuters
Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:07
SPK'dan Akbank ve Eximbank'ın yurtdışı borçlanma başvurularına onay
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Akbank'ın 2 milyar doları tahvil ihracı, 2 milyar doları da sürdürülebilir tahvil ihracı olmak üzere, yurtdışında toplamda 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. SPK'nın dün akşam yayımlanan haftalık bültenine göre ayrıca Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın (Eximbank) da yurtdışında 3 milyar dolara kadar tahvil ihracı onaylandı.

Bültende Fiba Yenilenebilir Enerji'nin 200 milyon dolara kadar yurtdışı tahvil ihracı başvurusunun onayı da yer aldı. Ayrıca Mersin Liman İşletmeciliği'nin 516.9 milyon dolar tutarındaki yurtdışı tahvil ihracı da onaylandı.


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